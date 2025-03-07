Bulancak Belediye Başkanı Sıbıç, Tatar aileler ile iftarda buluştu

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, ilçede yaşayan Tatar aileler ile iftarda bir araya geldi.

Yaklaşık 10 yıl önce Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nden ilçeye göç eden Tatar ve Dağıstanlı aileleri belediyenin sosyal tesislerinde düzenlenen programda ağırlayan Sıbıç, aileler ile sohbet etti.

Sıbıç, yaptığı açıklamada, Tatar ailelerin Hz. Muhammed döneminde Medine'ye hicret eden muhacirler gibi Türkiye'ye göç ettiğini belirterek, onlara kucak açan Bulancak halkını da Medine'nin Ensarlarına benzetti.

Ramazan ayının paylaşınca güzel ve kardeşlikle bereketli olduğunu kaydeden Sıbıç, "Onlar, inançlarını daha özgürce yaşamak için yollara düşmüş, biz de kapımızı, soframızı, gönlümüzü açtık. Tıpkı eskiden olduğu gibi, muhacir ve Ensar misali. Aynı lokmayı bölüştük, aynı duaya el açtık. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.