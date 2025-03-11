Giresun'da yaban keçisi sürüsü dronla görüntülendi
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaban keçileri dronla görüntülendi.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaban keçileri dronla görüntülendi.
Yaban hayatına ev sahipliği yapan ilçede Tamzara Mahallesi civarındaki yüksek kayalıklarda sürü halinde yaban keçileri fark edildi.
Keçilerin kayalıklarda gezinmesi, bölgede çekim yapan bir kişi tarafından dronla kayda alındı.
Bir süre kayalıklarda gezinen yaban keçileri, daha sonra bulundukları yerden uzaklaştı.
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