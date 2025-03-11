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        Giresun'da yaban keçisi sürüsü dronla görüntülendi

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaban keçileri dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:37 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:37
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        Giresun'da yaban keçisi sürüsü dronla görüntülendi
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        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaban keçileri dronla görüntülendi.

        Yaban hayatına ev sahipliği yapan ilçede Tamzara Mahallesi civarındaki yüksek kayalıklarda sürü halinde yaban keçileri fark edildi.

        Keçilerin kayalıklarda gezinmesi, bölgede çekim yapan bir kişi tarafından dronla kayda alındı.

        Bir süre kayalıklarda gezinen yaban keçileri, daha sonra bulundukları yerden uzaklaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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