Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında Görele Belediyespor, sahasında Kırşehir Belediyespor'u 37-32 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında Görele Belediyespor, sahasında Kırşehir Belediyespor'u 37-32 yendi.
Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini ev sahibi takım, 18-14 önde tamamladı.
Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Görele Belediyespor, salondan 37-32 galip ayrıldı.
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