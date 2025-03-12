Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında Görele Belediyespor, sahasında Kırşehir Belediyespor'u 37-32 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 18:13 Güncelleme: 12.03.2025 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        ABONE OL

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında Görele Belediyespor, sahasında Kırşehir Belediyespor'u 37-32 yendi.

        Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini ev sahibi takım, 18-14 önde tamamladı.

        Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Görele Belediyespor, salondan 37-32 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kremlin: Acele etmek istemiyoruz
        Kremlin: Acele etmek istemiyoruz
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        12 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Kanada'dan ABD'ye 20.7 milyar dolarlık cevap
        Kanada'dan ABD'ye 20.7 milyar dolarlık cevap
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı

        Benzer Haberler

        Giresun'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutla...
        Giresun'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutla...
        Ukraynalı Iastremskyi Giresun'da Müslüman oldu
        Ukraynalı Iastremskyi Giresun'da Müslüman oldu
        Giresun'da yaban keçisi sürüsü dronla görüntülendi
        Giresun'da yaban keçisi sürüsü dronla görüntülendi
        Kümbet Yaylası'nın karlı yamaçlarında snowboard etkinliği yapıldı
        Kümbet Yaylası'nın karlı yamaçlarında snowboard etkinliği yapıldı
        Espiye'de şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi
        Espiye'de şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi
        Bereketzade Camisi'nin emekli imam hatibi Yağcıoğlu son yolculuğuna uğurlan...
        Bereketzade Camisi'nin emekli imam hatibi Yağcıoğlu son yolculuğuna uğurlan...