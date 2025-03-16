CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Giresun'da konuştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 1 milyon 250 bin olan üye sayısının 1 milyon 750 bine çıktığını belirterek, "Şubat ayı içerisinde partimize cumhurbaşkanı adayımızı belirlemek için üye olan partililerimizin sayısı 230 bin oldu." dedi.

Zeybek, CHP Giresun İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylarını ön seçimle erken belirleyeceklerini söyledi.

2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminden dersler çıkardıklarını aktaran Zeybek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 6'lı masanın etrafında toplanan siyasal partiler, ortak bir adaya erken zamanda ve tam bir işbirliği içerisinde karar vermiş olsalardı, bu millet muhalefetin adayını cumhurbaşkanı seçecekti ama kendi içinde sürekli toplanıp dağılan, aldığı kararın arkasında durmakta zorluk çeken partilerin oluşturduğu koalisyon fikri, seçmen tarafından belli ki yüzde 1,5 oranında eksik kabul gördü ve biz Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettik. Bunu yaşadık. Oradan çıkardığımız dersle o zaman biz Cumhurbaşkanlığı adaylık meselesini erken çözeceğiz ve bunu tartışmaya açık halde bırakacağız."

Zeybek, ön seçimle aday belirleme kararının tüzük kurultayında alındığını hatırlatarak, "Tek adayla yapılan bu ön seçimden sonra CHP bundan böyle adaylarını üyeye sormadan asla belirleyemez." diye konuştu.

CHP'nin yeni üye sayılarına da dikkati çeken Zeybek, "1 milyon 250 bin olan üye sayımız 1 milyon 750 bine çıktı. Şubat ayı içerisinde partimize cumhurbaşkanı adayımızı belirlemek için üye olan partililerimizin sayısı 230 bin oldu. 230 bin kişi yeni üye oldu. Üye olmaya mart ayında devam ediyorlar. Şimdi hedefimiz 2 milyon üyeye ulaşmak." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Giresun ile Bulancak, Espiye ve Görele belediyelerini de ziyaret etti.