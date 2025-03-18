Tesislerini devlet desteği ile yenileyen firma yılda 8 bin ton fındık ihraç ediyor

GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da devlet desteği ile tesislerini modernize ederek kapasitesini artıran firma yıllık 8 bin ton fındık ihraç ediyor.

Tirebolu ilçesinde faaliyet gösteren fındık kırma ve işleme firması, tesislerini modernize etmek ve yenilerini eklemek için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvurdu.

Firma 2017, 2020, 2021 ve 2024 yıllarında şu anki toplam değeri 67 milyon lira olan 4 proje için 28 milyon lira hibe desteği aldı.

Tesislerindeki fındık kırma hacmi yıllık 30 bin tona ulaşan firma yıllık 8 bin ton da ürün ihraç eder hale geldi.

Firma ayrıca ilgili başka bir programdan aldığı destekle binalarının çatılarına kurduğu güneş enerji sistemiyle kendi tükettiği elektriğin tamamına yakınını da üretiyor.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ak, AA muhabirine, 2006 yılından bu yana fındık sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Yeni yatırım ve ürünlerle kendilerini geliştirdiklerini belirten Ak, 2017 yılında TKDK'den aldıkları ilk hibe desteği ile tesislerini modernize ettiklerini kaydetti.

Ak, ihracata yönelik yeni bir tesis kurulumu yaparken de hibe desteği aldıklarını ifade ederek, ilerleyen yıllarda bu tesisteki makineleri yenileyerek daha teknolojik hale getirip kapasiteyi artırdıklarını anlattı.

TKDK'nin ilanlarından ve kurumun çalışmaları sayesinde bu desteklerden bilgi sahibi olduklarını dile getiren Ak, "İlk seferde danışman şirket kullandık ama daha sonraki projeleri kendimiz hazırladık. Bu projelerin hazırlanmasında her zaman TKDK çalışanlarından yakınlık ve destek gördük." ifadelerini kullandı.

Ak, hibe desteklerini amacına uygun olarak kullandıklarını vurgulayarak, "Nitelikli sayılabilecek bir kapasiteye eriştiğimizi bu destekleri tam yerinde kullandığımızı ve üretimi artırarak ekonomiye faydalı olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Hibelerin ciddi bir finansman desteği sağladığının altını çizen Ak, bunun da yatırım yapmayı ve üretimi artırmayı daha kolay hale getirdiğini söyledi.