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        Giresun'da okullarda enerji tasarrufu için proje yürütülüyor

        Giresun İl Özel İdaresi tarafından il genelinde okullarda enerji tasarrufu sağlanması amacıyla proje yürütüldüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:14 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:14
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        Giresun'da okullarda enerji tasarrufu için proje yürütülüyor
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        Giresun İl Özel İdaresi tarafından il genelinde okullarda enerji tasarrufu sağlanması amacıyla proje yürütüldüğü bildirildi.

        İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca geçen yıl açıklanan "Enerji Verimliliği Stratejisi" doğrultusunda, okullarda tasarruflu LED aydınlatma sistemi dönüşümlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

        Açıklamamada, bu kapsamda 9 okulda çalışmaların tamamlandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

        "Bu dönüşümle birlikte eski floresan sistemler yerine enerji tasarruflu LED armatürler kullanılarak elektrik tüketiminde yüzde 50 oranında tasarruf sağlandı. Böylece hem enerji maliyetleri düşürüldü hem de çevre dostu bir aydınlatma sistemine geçiş yapıldı. Projenin toplam maliyetinin yaklaşık 3 milyon liradır."

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