Giresun'da uyuşturucu, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda 99 sentetik uyuşturucu hap, not defteri, 7 cep telefonu ile tablet ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında Bulancak ve Piraziz ilçelerinde belirlenen 6 adrese Özel Harekat Taburu destekli eş zamanlı operasyon düzenledi.

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