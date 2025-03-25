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        Giresun'da uyuşturucu, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 22:24 Güncelleme: 25.03.2025 - 22:24
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        Giresun'da uyuşturucu, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 7 zanlı yakalandı
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        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında Bulancak ve Piraziz ilçelerinde belirlenen 6 adrese Özel Harekat Taburu destekli eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda 99 sentetik uyuşturucu hap, not defteri, 7 cep telefonu ile tablet ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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