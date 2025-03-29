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        Giresun'daki uyuşturucu, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonu kapsamında 5 zanlı tutuklandı

        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:18 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:18
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        Giresun'daki uyuşturucu, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonu kapsamında 5 zanlı tutuklandı
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        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 25 Mart'ta Bulancak ve Piraziz ilçelerindeki 6 adrese Özel Harekat Taburu destekli düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 7 şüphelinin yanı sıra 1 zanlı daha gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonda 99 sentetik uyuşturucu hap, not defteri, 7 cep telefonu ile tablet ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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