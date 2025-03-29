Giresun'daki uyuşturucu, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonu kapsamında 5 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 25 Mart'ta Bulancak ve Piraziz ilçelerindeki 6 adrese Özel Harekat Taburu destekli düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 7 şüphelinin yanı sıra 1 zanlı daha gözaltına alındı.

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