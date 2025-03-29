Giresun'daki uyuşturucu, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonu kapsamında 5 zanlı tutuklandı
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 25 Mart'ta Bulancak ve Piraziz ilçelerindeki 6 adrese Özel Harekat Taburu destekli düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 7 şüphelinin yanı sıra 1 zanlı daha gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda 99 sentetik uyuşturucu hap, not defteri, 7 cep telefonu ile tablet ele geçirilmişti.
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