Giresun'da havaya ateş etme görüntüsünü sosyal medyada paylaşan 2 kişi yakalandı

Giresun Valiliği, havaya silahla ateş etme görüntüsünü sosyal medyada paylaşan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uyarılara rağmen meskun mahalde silahla ateş açarak bayram kutlaması yapan ve bunu sosyal medyada paylaşan kişilerin jandarma tarafından tespit edildiği belirtildi.

Paylaşımda, bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı bilgisi verilerek, "Havaya ateş açmak bir eğlence değil, suçtur. Gereği yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.