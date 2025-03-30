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        Giresun'da havaya ateş etme görüntüsünü sosyal medyada paylaşan 2 kişi yakalandı

        Giresun Valiliği, havaya silahla ateş etme görüntüsünü sosyal medyada paylaşan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 22:33 Güncelleme: 30.03.2025 - 22:33
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        Giresun'da havaya ateş etme görüntüsünü sosyal medyada paylaşan 2 kişi yakalandı
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        Giresun Valiliği, havaya silahla ateş etme görüntüsünü sosyal medyada paylaşan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uyarılara rağmen meskun mahalde silahla ateş açarak bayram kutlaması yapan ve bunu sosyal medyada paylaşan kişilerin jandarma tarafından tespit edildiği belirtildi.

        Paylaşımda, bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı bilgisi verilerek, "Havaya ateş açmak bir eğlence değil, suçtur. Gereği yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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