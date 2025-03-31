Espiye'de jandarma trafik ekipleri sürücülere çikolata ikram etti
Giresun'un Espiye ilçesinde jandarma trafik ekipleri, denetimler sırasında sürücülere çikolata ikramında bulundu.
Giresun'un Espiye ilçesinde jandarma trafik ekipleri, denetimler sırasında sürücülere çikolata ikramında bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, sorumluluk sahalarında Ramazan Bayramı tatili sürecinde de denetimlerini sürdürüyor.
Gerekli incelemeleri yapan ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Ekipler, sürücü ve beraberlerindeki yolcuların bayramını kutlayarak çikolata ikram etti.
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