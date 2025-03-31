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        Espiye'de jandarma trafik ekipleri sürücülere çikolata ikram etti

        Giresun'un Espiye ilçesinde jandarma trafik ekipleri, denetimler sırasında sürücülere çikolata ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 11:36 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:40
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        Espiye'de jandarma trafik ekipleri sürücülere çikolata ikram etti
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        Giresun'un Espiye ilçesinde jandarma trafik ekipleri, denetimler sırasında sürücülere çikolata ikramında bulundu.

        İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, sorumluluk sahalarında Ramazan Bayramı tatili sürecinde de denetimlerini sürdürüyor.

        Gerekli incelemeleri yapan ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

        Ekipler, sürücü ve beraberlerindeki yolcuların bayramını kutlayarak çikolata ikram etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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