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        Giresun'da denize düşen Irak uyruklu çocuk hayatını kaybetti

        Giresun'da denize düşen Irak uyruklu çocuk hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 20:00 Güncelleme: 02.04.2025 - 20:00
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        Giresun'da denize düşen Irak uyruklu çocuk hayatını kaybetti
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        Giresun'da denize düşen Irak uyruklu çocuk hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi'nin sahil kesiminde oyun oynayan Abdurazak Al Mohammadi (6) denize düştü.

        Çevrede bulunanlar tarafından sudan çıkarılan Abdurazak Al Mohammadi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Küçük çocuk burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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