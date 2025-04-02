Giresun'da denize düşen Irak uyruklu çocuk hayatını kaybetti
Giresun'da denize düşen Irak uyruklu çocuk hastanede yaşamını yitirdi.
Giresun'da denize düşen Irak uyruklu çocuk hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi'nin sahil kesiminde oyun oynayan Abdurazak Al Mohammadi (6) denize düştü.
Çevrede bulunanlar tarafından sudan çıkarılan Abdurazak Al Mohammadi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Küçük çocuk burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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