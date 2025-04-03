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        Giresun'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Giresun'da kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 11:44 Güncelleme: 03.04.2025 - 11:44
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        Giresun'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Giresun'da kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        K.T. (32) idaresindeki 28 ACG 446 plakalı kamyonet, il merkezine bağlı Duroğlu Beldesi Konacık Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan M.Ş. (41) ise ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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