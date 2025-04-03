Giresun'daki silahlı kavgada gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
Giresun'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Giresun'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç, F.D, O.A. ve A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.
Çaykara Mahallesi'nde dün M.Ç. ile Ş.Ö. ve F.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, M.Ç. tabancayla Ş.Ö. ve F.D'ye ateş etmişti.
Yaralılardan Ş.Ö. hayatını kaybetmişti.
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