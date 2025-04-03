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        Giresun'daki silahlı kavgada gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

        Giresun'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 18:01 Güncelleme: 03.04.2025 - 18:01
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        Giresun'daki silahlı kavgada gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
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        Giresun'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç, F.D, O.A. ve A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.

        Çaykara Mahallesi'nde dün M.Ç. ile Ş.Ö. ve F.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, M.Ç. tabancayla Ş.Ö. ve F.D'ye ateş etmişti.

        Yaralılardan Ş.Ö. hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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