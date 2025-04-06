Giresun'da kayıp ihbarı yapılan kişi dereye devrilen otomobilinde ölü bulundu
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi dereye devrilen otomobilinde ölü bulundu.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi dereye devrilen otomobilinde ölü bulundu.
İlçeye bağlı Yazlık köyündeki evinden dün aracıyla ayrılan Mustafa Boz'dan (65) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Çevrede arama başlatan ekipler, köydeki dere yatağında bir aracın olduğunu fark etti.
Ekipler, devrildiği belirlenen otomobildeki Boz'un hayatını kaybettiğini tespit etti.
Boz'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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