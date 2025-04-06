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        Giresun'da kayıp ihbarı yapılan kişi dereye devrilen otomobilinde ölü bulundu

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi dereye devrilen otomobilinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 10:54 Güncelleme: 06.04.2025 - 10:54
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        Giresun'da kayıp ihbarı yapılan kişi dereye devrilen otomobilinde ölü bulundu
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        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi dereye devrilen otomobilinde ölü bulundu.

        İlçeye bağlı Yazlık köyündeki evinden dün aracıyla ayrılan Mustafa Boz'dan (65) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        Çevrede arama başlatan ekipler, köydeki dere yatağında bir aracın olduğunu fark etti.

        Ekipler, devrildiği belirlenen otomobildeki Boz'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Boz'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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