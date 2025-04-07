Giresun'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bekdemir, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Aytekin Bekdemir (57) idaresindeki 28 EN 787 plakalı otomobil ile A.K. (69) yönetimindeki 61 ET 600 plakalı kamyonet, Sanayi Mahallesi'nde çarpıştı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

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