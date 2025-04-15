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        Giresun'da havaya ateş eden kişi gözaltına alındı

        Giresun'un Görele ilçesinde havaya ateş ettiği anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 15:47 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:47
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        Giresun'da havaya ateş eden kişi gözaltına alındı
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        Giresun'un Görele ilçesinde havaya ateş ettiği anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Terziali köyünde ikamet eden S.Y'nin meskun mahalde silahla havaya ateş ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması üzerine Görele Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

        Gözaltına alınan S.Y, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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