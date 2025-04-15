Giresun'da havaya ateş eden kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Terziali köyünde ikamet eden S.Y'nin meskun mahalde silahla havaya ateş ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması üzerine Görele Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

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