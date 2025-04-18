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        Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

        Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Giresun'da toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 14:41 Güncelleme: 18.04.2025 - 14:41
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        Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı
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        Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Giresun'da toplandı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çotanak Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

        Toplantıda, sanayide üretimi, rekabeti ve ihracatı artırmaya yönelik alınması gereken tedbirler, değişen küresel ticaret politikalarının dış ticarete etkileri ile iş gücü piyasası gelişmeleri ve istihdam politikaları değerlendirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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