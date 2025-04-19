Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off sıralama etabı
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ilk maçında Görele Belediyespor, evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 28-25 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ilk maçında Görele Belediyespor, evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 28-25 yendi.
Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 14-12 önde bitirdi.
İkinci devrede üstünlüğü yakalayan Görele Belediyespor, salondan 28-25 galip ayrıldı.
Serinin ikinci maçı 21 Nisan Pazartesi günü Görele'de oynanacak.
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