Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off sıralama etabı

        Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ilk maçında Görele Belediyespor, evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 28-25 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 19:51 Güncelleme: 19.04.2025 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off sıralama etabı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ilk maçında Görele Belediyespor, evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 28-25 yendi.

        Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 14-12 önde bitirdi.

        İkinci devrede üstünlüğü yakalayan Görele Belediyespor, salondan 28-25 galip ayrıldı.

        Serinin ikinci maçı 21 Nisan Pazartesi günü Görele'de oynanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        "Sıkıysa yakala"
        "Sıkıysa yakala"
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi

        Benzer Haberler

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, kahverengi kokarcayla mücadeleye ilişkin açı...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, kahverengi kokarcayla mücadeleye ilişkin açı...
        Bakan Yumaklı: Gıda arz güvenliğine ilişkin bir problem yok (2)
        Bakan Yumaklı: Gıda arz güvenliğine ilişkin bir problem yok (2)
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Giresun'da zirai dona ilişkin açıkla...
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Giresun'da zirai dona ilişkin açıkla...
        Bakan Yumaklı: Gıda arz güvenliğine ilişkin bir problem yok
        Bakan Yumaklı: Gıda arz güvenliğine ilişkin bir problem yok
        Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı:
        Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı:
        Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında...
        Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında...