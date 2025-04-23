Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı

        Giresun'un Espiye, Güce, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:56 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Espiye, Güce, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

        Espiye'de Muhsin Yazıcıoğlu Kapalı Spor Salonu'nda organize edilen törende öğrenciler gösterilerini sundu.

        İlçede düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.

        Törene, Kaymakam Ahmet Kavanoz, Belediye Başkan Vekili Cem Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

        - Güce

        Güce ilçe stadyumunda gerçekleştirilen törende öğrenciler müzik eşliğinde gösterilerini sunup, şiirler okudu.

        İlçede yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği tören türkü şöleninin ardından sona erdi.

        Törene, Güce Kaymakamı Ensar Çelik, Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu ve vatandaşlar katıldı.

        - Yağlıdere

        Yağlıdere'de kapalı spor salonunda düzenlenen törende öğrenciler şiirler okuyarak gösteriler sundu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünlere kolay gelmediğini, vatan uğruna yüzbinlerce şehit ve gazi verildiğinin unutulmaması gerektiğini kaydetti.

        Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından tören sona erdi.

        - Doğankent

        Doğankent Mustafa Kemal İlkokulu'nda organize edilen törende şiirler okunarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Törende Kaymakam Deniz Yıldırım ve Belediye Başkanı Rüşan Özden çocukların bayramını kutladı.

        Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye ve ödül verilen törene vatandaşlar da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Bakan Yerlikaya: Yıkım ihbarı alınmadı
        Bakan Yerlikaya: Yıkım ihbarı alınmadı
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Kızının sevgilisini öldüren babadan 'tecavüz' iddiası!
        Kızının sevgilisini öldüren babadan 'tecavüz' iddiası!
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Minguzzi'nin ailesinden sonra Avukat Dr. Epözdemir'i de tehdit ettiler!
        Minguzzi'nin ailesinden sonra Avukat Dr. Epözdemir'i de tehdit ettiler!

        Benzer Haberler

        Giresun'da düzenlenen "Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı" tamamlandı
        Giresun'da düzenlenen "Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı" tamamlandı
        Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen gencin organ ve dokuları 5 kişiye umut o...
        Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen gencin organ ve dokuları 5 kişiye umut o...
        Yağlıdere'de kırsaldaki öğrencilere kuaför hizmeti verildi
        Yağlıdere'de kırsaldaki öğrencilere kuaför hizmeti verildi
        Espiye'de şehit Jandarma Er Ferhat Çapur anıldı
        Espiye'de şehit Jandarma Er Ferhat Çapur anıldı
        KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sabır, Türkiye'nin fındık ihracatını değerlend...
        KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sabır, Türkiye'nin fındık ihracatını değerlend...
        Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, üye sayılarının 150 bine yaklaştığını söyled...
        Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, üye sayılarının 150 bine yaklaştığını söyled...