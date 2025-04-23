Giresun'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye ve ödül verilen törene vatandaşlar da katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünlere kolay gelmediğini, vatan uğruna yüzbinlerce şehit ve gazi verildiğinin unutulmaması gerektiğini kaydetti.

İlçede düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.

Giresun'un Espiye, Güce, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

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