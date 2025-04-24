Bulancak Kaymakamı Koç, ilçe stadını inceledi

Koç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Ergün, 1926 Bulancakspor Kulübü Başkanı Aydın Karataş ve ilçe protokolüyle de bir araya geldi.

Bölgesel Amatör Lig'den şampiyon olarak 3. Lig'e yükselen 1926 Bulancakspor'un maçlarını oynadığı statta incelemelerde bulunan Koç, yetkililerle statta yapılması planlanan çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

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