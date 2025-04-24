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        Bulancak Kaymakamı Koç, ilçe stadını inceledi

        Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, ilçe stadında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 18:14 Güncelleme: 24.04.2025 - 18:28
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        Bulancak Kaymakamı Koç, ilçe stadını inceledi
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        Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, ilçe stadında incelemelerde bulundu.

        Bölgesel Amatör Lig'den şampiyon olarak 3. Lig'e yükselen 1926 Bulancakspor'un maçlarını oynadığı statta incelemelerde bulunan Koç, yetkililerle statta yapılması planlanan çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

        Koç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Ergün, 1926 Bulancakspor Kulübü Başkanı Aydın Karataş ve ilçe protokolüyle de bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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