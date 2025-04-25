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        Giresun'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Giresun'un Alucra ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 17:12 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:22
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        Giresun'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Giresun'un Alucra ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        İlçenin yüksekokul mevkisindeki kavşakta K.Ç. idaresindeki minibüs ile B.D. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü ve beraberindeki F.D. ve M.E.D, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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