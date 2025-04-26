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        Espiye'de Kur'an kursu binasının açılışı yapıldı

        Giresun'un Espiye ilçesinde yapımı tamamlanan Kur'an Kursu binası törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 14:32 Güncelleme: 26.04.2025 - 14:38
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        Espiye'de Kur'an kursu binasının açılışı yapıldı
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        Giresun'un Espiye ilçesinde yapımı tamamlanan Kur'an Kursu binası törenle hizmete girdi.

        Kaymakam Ahmet Kavanoz, Soğukpınar beldesinde hayırseverlerin desteğiyle yapılan binanın açılışında, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

        İlçe Müftüsü Osman Gülbe ise binanın birinci katının gençlik merkezi, iki ve üçüncü katlarının ise Kur'an kursu olarak belde halkına hizmet vereceğini ifade etti.

        Konuşmaların ardından üç katlı binanın açılışı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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