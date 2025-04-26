Espiye'de Kur'an kursu binasının açılışı yapıldı

Giresun'un Espiye ilçesinde yapımı tamamlanan Kur'an Kursu binası törenle hizmete girdi.

Kaymakam Ahmet Kavanoz, Soğukpınar beldesinde hayırseverlerin desteğiyle yapılan binanın açılışında, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Osman Gülbe ise binanın birinci katının gençlik merkezi, iki ve üçüncü katlarının ise Kur'an kursu olarak belde halkına hizmet vereceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından üç katlı binanın açılışı gerçekleştirildi.