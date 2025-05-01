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        Giresun'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 10:44 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:51
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        Giresun'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Doğankent-Kürtün karayolunun Merkez Mahallesi mevkisinde F.Ö. (31) idaresindeki 28 ABZ 731 plakalı otomobil ile E.E'nin (22) kullandığı 28 ACU 659 plakalı otomobil çarpıştı.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü E.E. ve beraberindeki Mustafa K. (24), Arda Zeki P. (19) ile A.P. (24), yaralandı.

        Doğankent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa K. ve Arda Zeki P. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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