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        Giresun'da kayıp olarak aranan kişinin öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli yakalandı

        Giresun'da hakkında kayıp ihbarı bulunan kişinin öldürülüp cesedinin çay kenarına bırakılmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 14:17 Güncelleme: 30.04.2025 - 14:17
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        Giresun'da kayıp olarak aranan kişinin öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli yakalandı
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        Giresun'da hakkında kayıp ihbarı bulunan kişinin öldürülüp cesedinin çay kenarına bırakılmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, hakkında kayıp ihbarı bulunan ve yapılan aramalar sonucu cesedi dün Doğankent ilçesinin Oyraca köyünde Harşit Çayı kenarında bulunan Yusuf Alim'in (43) tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

        Jandarma ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli N.A. gözaltına alındı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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