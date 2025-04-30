Giresun'da kayıp olarak aranan kişinin öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, hakkında kayıp ihbarı bulunan ve yapılan aramalar sonucu cesedi dün Doğankent ilçesinin Oyraca köyünde Harşit Çayı kenarında bulunan Yusuf Alim'in (43) tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

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