Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Bulancak Belediyesi'nden sanayi sitesinde çalışan işçilere yemek ikramı

        Bulancak Belediyesince 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sanayi sitesinde çalışan işçilere yemek ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:18 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulancak Belediyesi'nden sanayi sitesinde çalışan işçilere yemek ikramı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bulancak Belediyesince 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sanayi sitesinde çalışan işçilere yemek ikram edildi.

        Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ın yalnızca bir bayram değil, emeğin, alın terinin ve dayanışmanın simgesi olduğunu belirterek, "Sanayimizde çalışan kardeşlerimiz, bu şehrin görünmeyen kahramanlarıdır. Biz de Bulancak Belediyesi olarak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik." dedi.

        Sıbıç, birlik ve dayanışma ruhuyla, emeğin değerini bilen belediye anlayışıyla çalışmalara devam edeceklerini vurgulayarak, "Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        İşçi Ajda Pekkan
        İşçi Ajda Pekkan
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Gergin gece
        Gergin gece
        Kanal İstanbul açıklaması
        Kanal İstanbul açıklaması
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"

        Benzer Haberler

        Giresun'da otomobiller çarpıştı; 2 ölü, 3 yaralı
        Giresun'da otomobiller çarpıştı; 2 ölü, 3 yaralı
        Giresun'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Giresun'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Giresun'da kayıp olarak aranan kişinin öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli yaka...
        Giresun'da kayıp olarak aranan kişinin öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli yaka...
        Giresun'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu
        Giresun'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu
        Espiye'de fındık üreticilerine yönelik kurs düzenlendi
        Espiye'de fındık üreticilerine yönelik kurs düzenlendi
        Giresun'da öğrenciler çevre temizliği etkinliğine katıldı
        Giresun'da öğrenciler çevre temizliği etkinliğine katıldı