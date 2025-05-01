Bulancak Belediyesi'nden sanayi sitesinde çalışan işçilere yemek ikramı
Bulancak Belediyesince 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sanayi sitesinde çalışan işçilere yemek ikram edildi.
Bulancak Belediyesince 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sanayi sitesinde çalışan işçilere yemek ikram edildi.
Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ın yalnızca bir bayram değil, emeğin, alın terinin ve dayanışmanın simgesi olduğunu belirterek, "Sanayimizde çalışan kardeşlerimiz, bu şehrin görünmeyen kahramanlarıdır. Biz de Bulancak Belediyesi olarak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik." dedi.
Sıbıç, birlik ve dayanışma ruhuyla, emeğin değerini bilen belediye anlayışıyla çalışmalara devam edeceklerini vurgulayarak, "Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." diye konuştu.
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