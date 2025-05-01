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        Trabzon ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 17:27 Güncelleme: 01.05.2025 - 17:27
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        Trabzon ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
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        Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

        Trabzon'da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen çeşitli sendikaların üyeleri, ellerinde döviz ve pankartlarla Kahramanmaraş Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.

        Türkiye Yol-İş Sendikası Genel Sekreteri, TÜRK-İŞ Trabzon İl Başkanı Gökhan Gedikli, 1 Mayıs'ın insanca yaşam ve çalışma şartlarını sağlama kavgasının verildiği bir gün olduğunu söyledi.

        Gedikli, taşeron işçilerle ilgili taleplerini sıralayarak, "TÜRK-İŞ olarak bu konudaki taleplerimizi defalarca dile getirdik. Artık sabrımız tükendi." dedi.

        Gedikli, bir an evvel gelir vergisi konusunda düzenleme yapılmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

        Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Trabzon Şube Başkanı Muhammet İkinci ise hak ve adalet arayışında olduklarını belirtti.

        Sendikalar tarafından karanfil hediye edilen katılımcılar, bir süre horon oynadıktan sonra dağıldı.

        - Ordu

        Ordu'da da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

        Ceren Özdemir Meydanı'nda toplanan işçiler, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Tayfun Gürsoy Parkı'na yürüdü.

        Günün önemini vurgulayan konuşmaların yapıldığı program, katılımcıların halay çekmesiyle tamamlandı.

        Programa, CHP Ordu Milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel de katıldı.

        - Giresun

        Giresun'da ise sendika üyeleri Debboy mevkisinde bir araya geldi.

        Pankart taşıyan grup, çeşitli sloganlar atarak Osman Ağa Meydanı'na yürüdü.

        Belediye İş Sendikası Giresun Şube Başkanı Halil Yeşiltepe, 1 Mayıs'ın yalnızca taleplerin dillendirildiği bir gün olmadığını vurgulayarak, "1 Mayıs, emek cephesinin ortak mücadele hattını ortaya koyduğu, örgütlü gücünü kitlesel biçimde gösterdiği bir gündür." diye konuştu.

        CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin de katıldığı kutlamalar, horon oynanmasıyla sona erdi.

        - Artvin

        Artvin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Halitpaşa Meydanı'nda kutlandı.

        KESK Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş, 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından organize edilen kutlamada, 1 Mayıs'ın emeğin, umudun, kardeşliğin, sevginin ve barışın günü olduğunu söyledi.

        DİSK Artvin Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Sancal'ın da konuşma yaptığı programda, yerel sanatçılar sahne aldı.

        Öte yandan TES-İŞ Sendikası Artvin Şubesince 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda 1 Mayıs etkinliği düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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