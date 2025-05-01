Giresun'da uçuruma düşen kişi hayatını kaybetti
Giresun'un Keşap ilçesinde bitki topladığı sırada uçuruma düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Giresun'un Keşap ilçesinde bitki topladığı sırada uçuruma düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Güneyköy köyünde 80 yaşındaki Rahmi Demir, doğada bitki topladığı sırada yaklaşık 25 metrelik uçuruma düştü.
Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demir, kurtarılamadı.
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