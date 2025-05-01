Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da uçuruma düşen kişi hayatını kaybetti

        Giresun'un Keşap ilçesinde bitki topladığı sırada uçuruma düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 23:09 Güncelleme: 01.05.2025 - 23:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da uçuruma düşen kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Keşap ilçesinde bitki topladığı sırada uçuruma düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, ilçenin Güneyköy köyünde 80 yaşındaki Rahmi Demir, doğada bitki topladığı sırada yaklaşık 25 metrelik uçuruma düştü.

        Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demir, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fransa: ABD çok taraflılığı terk ederse bir başkası boşluğu doldurur
        Fransa: ABD çok taraflılığı terk ederse bir başkası boşluğu doldurur
        Bolu yangının çıkış anı kamerada
        Bolu yangının çıkış anı kamerada
        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz görevinden ayrılıyor
        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz görevinden ayrılıyor
        Araçla sulama kanalına uçtu, yardımları reddetti
        Araçla sulama kanalına uçtu, yardımları reddetti
        Fenerbahçe'den Pellegrini'ye kanca!
        Fenerbahçe'den Pellegrini'ye kanca!
        Kırıkkale'yi ve Ankara'yı sağanak vurdu
        Kırıkkale'yi ve Ankara'yı sağanak vurdu
        Yunus Akgün tehlikesi!
        Yunus Akgün tehlikesi!
        Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi!
        1 Mayıs Türkiye genelinde kutlandı
        1 Mayıs Türkiye genelinde kutlandı
        İsrail'de büyük yangın!
        İsrail'de büyük yangın!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Gergin gece
        Gergin gece
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"

        Benzer Haberler

        Trabzon ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Trabzon ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Bulancak Belediyesi'nden sanayi sitesinde çalışan işçilere yemek ikramı
        Bulancak Belediyesi'nden sanayi sitesinde çalışan işçilere yemek ikramı
        Giresun'da otomobiller çarpıştı; 2 ölü, 3 yaralı
        Giresun'da otomobiller çarpıştı; 2 ölü, 3 yaralı
        Giresun'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Giresun'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Giresun'da kayıp olarak aranan kişinin öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli yaka...
        Giresun'da kayıp olarak aranan kişinin öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli yaka...
        Giresun'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu
        Giresun'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu