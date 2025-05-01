Giresun'da kayıp olarak aranan kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Hakkında kayıp ihbarı bulunan ve yapılan aramalar sonucu cesedi iki gün önce Doğankent ilçesinin Oyraca köyünde Harşit Çayı kenarında bulunan Yusuf Alim'in (43) tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan N.A, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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