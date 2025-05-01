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        Giresun'da kayıp olarak aranan kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Giresun'da hakkında kayıp ihbarı bulunan kişinin öldürülüp cesedinin çay kenarına bırakılmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:52 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:52
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        Giresun'da kayıp olarak aranan kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        Giresun'da hakkında kayıp ihbarı bulunan kişinin öldürülüp cesedinin çay kenarına bırakılmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Hakkında kayıp ihbarı bulunan ve yapılan aramalar sonucu cesedi iki gün önce Doğankent ilçesinin Oyraca köyünde Harşit Çayı kenarında bulunan Yusuf Alim'in (43) tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan N.A, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza ve infaz kurumuna gönderildi.

        Öte yandan olayın aydınlatılması amacıyla oluşturulan JASAT ekibinin soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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