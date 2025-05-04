Giresun'da heyelan nedeniyle Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu ulaşıma kapandı
Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu ulaşıma kapandı.
Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu Göksu travertenleri mevkisinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.
Bölgeye sevk edilen ekipler, yolda çalışma başlattı.
Öte yandan kara yolunu kullanacak vatandaşların alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.
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