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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 17:09 Güncelleme: 05.05.2025 - 17:09
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Ç. ve Y.Y.'nin kentte uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti.

        Ekipler, yakaladıkları şüphelilerin üzerinden 250 gram sentetik uyuşturucu, 40,88 gram esrar, 8 bin 500 lira ile 20 dolar ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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