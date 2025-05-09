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        Giresun'da Kulakkaya Yaylası'ndaki çöpler toplandı

        Giresun'un Kulakkaya Yaylası'nda orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:46 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:46
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        Giresun'da Kulakkaya Yaylası'ndaki çöpler toplandı
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        Giresun'un Kulakkaya Yaylası'nda orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği yapıldı.

        Dereli ilçesinin Yavuzkemal beldesine bağlı 1700 rakımlı yaylada, Giresun Orman Bölge Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte katılımcılar çöp topladı.

        Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, gazetecilere, bir insan için akciğer ne kadar önemliyse ülke için de ormanların o kadar önemli olduğunu söyledi.

        Farkındalık yaratmak için öğrencilerle etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Bayhan, geleceğin sahibi çocukların aileleri bu konularda yönlendirebileceklerini vurguladı.

        Orman Bölge Müdürü Ahmet Ulukan ise orman yangınlarının büyük kısmının insan faktörlü nedenlerle çıktığına işaret ederek, çocuklarda bu konulara ilişkin farkındalık yaratmanın önemini anlattı.

        Etkinliğe, Dereli Kaymakamı Emrah Azman, Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, kurumlarda görevli personel ve 80 ilkokul öğrencisi katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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