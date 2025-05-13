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        Görele'de lise öğrencileri hobi bahçesi oluşturdu

        Giresun'un Görele ilçesinde lise öğrencileri okul bahçesinde oluşturdukları hobi bahçesinde organik ürün yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 15:10 Güncelleme: 13.05.2025 - 15:10
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        Görele'de lise öğrencileri hobi bahçesi oluşturdu
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        Giresun'un Görele ilçesinde lise öğrencileri okul bahçesinde oluşturdukları hobi bahçesinde organik ürün yetiştiriyor.

        Görele Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin ilçede lise kategorisinde tek olma özelliği taşıdığını söyledi.

        Korkmaz, ilçede tarımı geliştirme adına projenin uygulandığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Öncelikle alan taraması ve toprak analizleri yapıldı. Ardından uygulama safhasında bahçe dört eşit parçaya bölündü. He bir alana hayvan gübresi, kompost gübre, suni gübre konuldu, bir alana ise verimi denetlemek amacıyla gübre konulmadı. Her alana beşer adet domates, salatalık, patlıcan, biber ve kapya biberi fideleri dikildi. Bu fideler üzerinden boy artışı ve ürün verimi sayımı yapılıp sonuçları raporlaştırılacak. Oluşan verileri çeşitli sosyal medya mecraları vasıtasıyla Görele halkıyla paylaşıp sürdürülebilir tarım hayatına katkıda bulunacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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