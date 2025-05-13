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        Giresun'da kadın kooperatifleri ve girişimci kadınların gelişimine katkı verilecek

        Giresun'da kadın kooperatiflerinin gelişim ve büyümelerine katkıda bulunmak ve rehberlik etmek amacıyla eğitimler verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 17:24 Güncelleme: 13.05.2025 - 18:10
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        Giresun'da kadın kooperatifleri ve girişimci kadınların gelişimine katkı verilecek
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        Giresun'da kadın kooperatiflerinin gelişim ve büyümelerine katkıda bulunmak ve rehberlik etmek amacıyla eğitimler verilecek.

        Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından yürütülen Kadın İstihdamı ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında, Valilik desteği ile Giresun Ticaret Müdürlüğünce hazırlanan "Giresun Kadın Kooperatifleri Buluşuyor Projesi" kapsamında mentorluk programı uygulanmaya başlandı.

        Valilik Konferans Salonunda organize edilen programın açılış oturumuna, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti de katıldı.

        Programla, kadın kooperatiflerinin yanı sıra başarılı ve gelecek vadeden kadın girişimcilere destek sağlanması amaçlanıyor.

        Markalaşma, dijital pazarlama, finansal plan, maliyet hesaplama, Ar-Ge, tasarım odaklı düşünme, ürün geliştirme ve kadın girişimcilere sağlanan destekler hakkında eğitimler verilecek program, 16 Nisan'da sertifika töreni ile sona erecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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