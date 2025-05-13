Giresun'da kadın kooperatifleri ve girişimci kadınların gelişimine katkı verilecek

Markalaşma, dijital pazarlama, finansal plan, maliyet hesaplama, Ar-Ge, tasarım odaklı düşünme, ürün geliştirme ve kadın girişimcilere sağlanan destekler hakkında eğitimler verilecek program, 16 Nisan'da sertifika töreni ile sona erecek.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından yürütülen Kadın İstihdamı ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında, Valilik desteği ile Giresun Ticaret Müdürlüğünce hazırlanan "Giresun Kadın Kooperatifleri Buluşuyor Projesi" kapsamında mentorluk programı uygulanmaya başlandı.

Giresun'da kadın kooperatiflerinin gelişim ve büyümelerine katkıda bulunmak ve rehberlik etmek amacıyla eğitimler verilecek.

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