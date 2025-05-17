Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da bahçeye devrilen motosikletteki 1 kişi öldü

        Giresun'un Bulancak ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 21:21 Güncelleme: 17.05.2025 - 21:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da bahçeye devrilen motosikletteki 1 kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Bulancak ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        A.A. (56) idaresindeki 28 AAL 890 plakalı motosiklet, İhsaniye Mahallesi İmam Hatip Sokak'ta yoldan çıkıp bahçeye devrildi.

        Kazada motosikletteki Orhan Güler olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü A.A. ise yaralandı.

        Yaralı sürücü, ambulansla Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
        Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Orban: Artık yeter
        Orban: Artık yeter
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Pezeşkiyan: Tehditten korkmuyoruz
        Pezeşkiyan: Tehditten korkmuyoruz
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Trump: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
        Trump: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den büyük fark!
        Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den büyük fark!
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"
        Hagi ve Popescu, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu!
        Hagi ve Popescu, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı

        Benzer Haberler

        Güce'de çocuklar ve gençler camide buluştu
        Güce'de çocuklar ve gençler camide buluştu
        Giresun'da emlak sektörüne yönelik düzenlenen çalıştay devam ediyor
        Giresun'da emlak sektörüne yönelik düzenlenen çalıştay devam ediyor
        TARSİM Genel Müdürü Engürülü'den Giresun Ziraat Odasına ziyaret
        TARSİM Genel Müdürü Engürülü'den Giresun Ziraat Odasına ziyaret
        Güce'de "Rus İşgali ve Harşit Savunması" konferansı düzenlendi
        Güce'de "Rus İşgali ve Harşit Savunması" konferansı düzenlendi
        Giresun'da engelliler polislerle birlikte sürücülere broşür dağıttı
        Giresun'da engelliler polislerle birlikte sürücülere broşür dağıttı
        Fındık Araştırma Enstitüsü özel sektör ile işbirliği yapacak
        Fındık Araştırma Enstitüsü özel sektör ile işbirliği yapacak