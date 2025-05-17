Giresun'da bahçeye devrilen motosikletteki 1 kişi öldü
Giresun'un Bulancak ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
A.A. (56) idaresindeki 28 AAL 890 plakalı motosiklet, İhsaniye Mahallesi İmam Hatip Sokak'ta yoldan çıkıp bahçeye devrildi.
Kazada motosikletteki Orhan Güler olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü A.A. ise yaralandı.
Yaralı sürücü, ambulansla Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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