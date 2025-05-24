Giresun'da pikabın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Giresun'un Eynesil ilçesinde pikabın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Giresun'un Eynesil ilçesinde pikabın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
S.Y'nin kullandığı 61 AFE 545 plakalı pikap, Karadeniz Sahil Yolu'nu ilçe merkezine bağlayan kavşakta, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Eymen Kabakulak'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Kabakulak, kaldırıldığı Eynesil Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
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