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        Giresun'da yeni sürgün çay hasadı etkinliği yapıldı

        Giresun'un Eynesil ilçesinde yeni sürgün çay hasadı etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 13:57 Güncelleme: 25.05.2025 - 14:13
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        Giresun'da yeni sürgün çay hasadı etkinliği yapıldı
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        Giresun'un Eynesil ilçesinde yeni sürgün çay hasadı etkinliği düzenlendi.

        İlçeye bağlı Ören beldesindeki çay bahçesinde organize edilen programda, yörede ilk sürgün yaş çay hasadı yapıldı.

        Üreticilerle sohbet eden Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, yeni sezonunun hayırlı olmasını diledi.

        Etkinlikte, kemençe ve horon eşliğinde bahçeye giren üreticiler çay topladı.

        Programa, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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