Giresun'da yeni sürgün çay hasadı etkinliği yapıldı

Programa, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

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