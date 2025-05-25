Giresun'da yeni sürgün çay hasadı etkinliği yapıldı
Giresun'un Eynesil ilçesinde yeni sürgün çay hasadı etkinliği düzenlendi.
Giresun'un Eynesil ilçesinde yeni sürgün çay hasadı etkinliği düzenlendi.
İlçeye bağlı Ören beldesindeki çay bahçesinde organize edilen programda, yörede ilk sürgün yaş çay hasadı yapıldı.
Üreticilerle sohbet eden Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, yeni sezonunun hayırlı olmasını diledi.
Etkinlikte, kemençe ve horon eşliğinde bahçeye giren üreticiler çay topladı.
Programa, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.
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