        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Karadeniz'de 670 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Trabzon, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta kar nedeniyle kapanan 670 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 12:58 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:58
        Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

        Kar nedeniyle Vakfıkebir'de 14, Hayrat'ta 11, Çaykara ve Köprübaşı'nda 9'ar, Dernekpazarı ve Beşikdüzü'nde 8'er, Sürmene'de 6 ve Şalpazarı ilçesinde 5 olmak üzere 70 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 122 personeli, 100 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

        - Giresun

        Giresun'da kar nedeniyle 369 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Görele'de 55, Bulancak'ta 50, merkez ve Tirebolu'da 48'er, Espiye'de 31, Dereli'de 23, Piraziz'de 22, Yağlıdere'de 21, Çanakçı'da 15, Keşap'ta 14, Güce'de 13, Alucra, Doğankent ve Eynesil'de 8'er, Çamoluk'ta 4 ve Şebinkarahisar ilçesinde 1 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Ekipler, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma gerçekleştiriyor.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'de ise 74 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle merkezde 2, Torul'da 37, Kürtün'de 28 ve Köse ilçesinde 7 köye ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Artvin

        Artvin'de kar hayatı olumsuz etkiledi.

        Kar nedeniyle merkezde 2, Yusufeli'nde 14, Ardanuç'ta 5 ve Borçka ilçesinde 1 olmak üzere 22 köye ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekiplerince kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

        Şavşat-Ardahan karayolu güzergahındaki Sahara Geçidi ile Borçka-Hopa arasındaki Cankurtaran mevkisinde kar ve tipi nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Karayolları ekiplerince yolda tuzlama ve karla mücadele çalışması yürütülüyor.

        Borçka-Camili kara yolundaki Camili Geçidi de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

        - Rize

        Rize'de kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Kar nedeniyle merkezde 7, İkizdere'de 22, Kalkandere'de 11, Çamlıhemşin'de 6, Derepazarı'nda 4, İyidere'de 3 ve Çayeli ilçesinde 2 olmak üzere 55 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresinin 54 personeli 24 iş makinesi ile kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor.

        - Bayburt

        Bayburt'ta kar nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl genelinde aralıklarla etkisini sürdüren kar dolayısıyla merkezde 45, Demirözü'nde 25 ve Aydıntepe ilçesinde 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele çalışması gerçekleştiriliyor.

        - Ordu

        Ordu'da da soğuk hava etkili oldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 600 personel 417 araç ve iş makinesi ile sahada çalışma gerçekleştiriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

