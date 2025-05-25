Giresun'da pikabın çarpması sonucu hayatını kaybeden çocuk defnedildi
Giresun'un Eynesil ilçesinde pikabın çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eymen Kabakulak toprağa verildi.
Giresun'un Eynesil ilçesinde pikabın çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eymen Kabakulak toprağa verildi.
Kabakulak için Yeni Cami'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına, ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazının ardından Kabakulak, Gümüşçay Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
S.Y'nin kullandığı 61 AFE 545 plakalı pikap, Karadeniz Sahil Yolu'nu ilçe merkezine bağlayan kavşakta, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Eymen Kabakulak'a çarpmış, 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Eynesil Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
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