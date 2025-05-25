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        Giresun'da pikabın çarpması sonucu hayatını kaybeden çocuk defnedildi

        Giresun'un Eynesil ilçesinde pikabın çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eymen Kabakulak toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 17:28 Güncelleme: 25.05.2025 - 17:28
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        Giresun'da pikabın çarpması sonucu hayatını kaybeden çocuk defnedildi
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        Giresun'un Eynesil ilçesinde pikabın çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eymen Kabakulak toprağa verildi.

        Kabakulak için Yeni Cami'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına, ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

        Cenaze namazının ardından Kabakulak, Gümüşçay Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

        S.Y'nin kullandığı 61 AFE 545 plakalı pikap, Karadeniz Sahil Yolu'nu ilçe merkezine bağlayan kavşakta, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Eymen Kabakulak'a çarpmış, 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Eynesil Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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