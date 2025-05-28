Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.N. ile diğer şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Y.N, F.N. ve K.K'nin üzerinde yapılan aramada 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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