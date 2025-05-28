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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 14:25 Güncelleme: 28.05.2025 - 14:25
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Y.N, F.N. ve K.K'nin üzerinde yapılan aramada 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.N. ile diğer şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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