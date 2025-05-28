Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Şebinkarahisar'da geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlanan ürünler sergilendi

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "Yaşam Becerileri Projesi" kapsamında öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden hazırladığı ürünler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:33 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şebinkarahisar'da geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlanan ürünler sergilendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "Yaşam Becerileri Projesi" kapsamında öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden hazırladığı ürünler sergilendi.

        Tarihi Taşhan'da organize edilen sergide, ilk ve ortaokul öğrencilerinin sıfır atık, enerji tasarrufu, kaynakların etkili kullanımı ve yaratıcılık konularındaki çalışmaları ile kültürel değer taşıyan eşyalar yer aldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Resul Tuncer, sergideki kültürel öğelerin tarihi Taşhan ile daha da anlam kazandığını belirterek, unutulmaya yüz tutan meslekleri öğrencilere anlattıklarını söyledi.

        Sergideki geri dönüşüm ürünlerinin kullanıma kazandırılmasının önemini vurgulayan Tuncer, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir
        Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Bakan Ersoy, Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu'nun açılışında konuştu
        Bakan Ersoy, Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu'nun açılışında konuştu
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Giresun'da el sanatları sergisi düzenlendi
        Giresun'da el sanatları sergisi düzenlendi
        Görele Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi açıldı
        Görele Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi açıldı
        Giresun'da sarı dağ gülleri çayırları süsledi
        Giresun'da sarı dağ gülleri çayırları süsledi
        Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde yangın ve acil durum tatbikatı yapıldı
        Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde yangın ve acil durum tatbikatı yapıldı
        Türk fındığı Çin'de tanıtıldı
        Türk fındığı Çin'de tanıtıldı