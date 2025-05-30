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        Giresun'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 16:56 Güncelleme: 30.05.2025 - 17:01
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        Giresun'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Burak U'nun kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Tamzana Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ekipler tarafından araçtan çıkarılarak Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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