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        Türkiye, fındık ihracatından 9 ayda 2 milyar doları aşkın gelir sağladı

        Türkiye, fındık ihracat sezonunun 9 aylık döneminde 2 milyar 133 milyon 717 bin 460 dolar gelir elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 17:58 Güncelleme: 02.06.2025 - 17:58
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        Türkiye, fındık ihracatından 9 ayda 2 milyar doları aşkın gelir sağladı
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        Türkiye, fındık ihracat sezonunun 9 aylık döneminde 2 milyar 133 milyon 717 bin 460 dolar gelir elde etti.

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-31 Mayıs 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.

        Söz konusu tarihler arasında 2 milyar 133 milyon 717 bin 460 dolar karşılığında 260 bin 834 ton fındık ihraç edildiği, geçen sezonun aynı döneminde 240 bin 319 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 820 milyon 911 bin 127 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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