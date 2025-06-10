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        Kurslarda eğitim vererek sepet örücülüğünü gelecek nesillere aktarmak istiyor

        Giresun'da sepet örücülüğünün son temsilcilerinden 64 yaşındaki Kadir Gürel, düzenlenen kurslarda eğitim vererek mesleğini genç nesillere aktarmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 12:07 Güncelleme: 10.06.2025 - 12:23
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        Kurslarda eğitim vererek sepet örücülüğünü gelecek nesillere aktarmak istiyor
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        Giresun'da sepet örücülüğünün son temsilcilerinden 64 yaşındaki Kadir Gürel, düzenlenen kurslarda eğitim vererek mesleğini genç nesillere aktarmaya çalışıyor.

        Merkeze bağlı Hamidiye köyünde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Gürel, dedesinden öğrendiği zanaatı köyündeki atölyesinde sürdürüyor.

        Mesleğini ilk günkü heyecanla ayakta tutmaya çalışan Gürel, aynı zamanda Halk Eğitimi Merkezi başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen kurslarda eğitim veriyor.

        Sepet örücülüğünü gençlere de aktarmak istediğini belirten Gürel, AA muhabirine, dedesinden devraldığı zanaatı yaşatmaya çalıştığını söyledi.

        Giresun için sepet örücülüğünün kültürel bir miras olduğunu ifade eden Gürel, "64 yaşındayım. Sepet örücülüğünü rahmetli dedemden öğrendim. Dedem de bu mesleği öğrenmek için komşu köye gitmiş. O da bana aktardı. Yaklaşık 35 yıldır da sürdürüyorum." dedi.

        - "Ben herkese öğretirim"

        Yaşının ilerlemesi ve zanaatı başkalarına aktarma fikri üzerine çeşitli kurslarda eğitim verdiğini ifade eden Gürel, "3 yıl önce halk eğitimi merkezine başvurarak kurs düzenlenmesini istedim. Olumlu geri dönüş aldım ve çeşitli kurslar düzenledik. Gelsinler, ben herkese öğretirim. Bu zanaat unutulmaya yüz tutmuş durumda." ifadelerini kullandı.

        Gürel, düzenlenen kurslarda 35 kişinin sepet örücülüğünü öğrendiğini dile getirerek, "Aktif olarak çalışıyorlar. Hayatlarını idame ettiriyorlar. Az çok bu zanaattan harçlıklarını çıkarabiliyorlar. Sepetler doğada yetişen ham fındıklardan yapılmakta. Doğada yetişiyor, yani bir sermayesi yok. Üretimi insanlara ek gelir oluyor." dedi.

        Gürel, sepetlere olan talepten memnun olduğunu kaydetti.

        Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen kursa katılan Erol Aygün ise sepet örücülüğünü zevkli bir iş olarak gördüğünü belirterek, kendisine ek gelir sağlayacağına inandığını söyledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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