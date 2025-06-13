Espiye'de hayatını kaybeden öğretmenin adı kütüphaneye verildi

Okul Müdürü Samiye Yıldırım, kütüphane ile Taş'ın hatırasının her zaman yaşayacağını belirterek, kitapseverlerden kitap bağışlamalarını istedi.

Hastalığı nedeniyle bir süre önce hayatını kaybeden edebiyat öğretmeni Taş'ın okul arkadaşları ve ailesi, Espiye 75. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne 750 kitap bağışında bulundu.

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