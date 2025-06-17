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        Giresun'da bugün ve yarın denize girişlere izin verilmiyor

        Giresun'da olumsuz koşullar nedeniyle vatandaşların denize girmesine müsaade edilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 16:23 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:23
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        Giresun'da bugün ve yarın denize girişlere izin verilmiyor
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        Giresun'da olumsuz koşullar nedeniyle vatandaşların denize girmesine müsaade edilmiyor.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, il genelinde denizde oluşan yüksek dalga ve çeken akıntı tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı, bugün ve yarın denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

        Uyarılara riayet edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kendi can güvenliğimizin yanı sıra sevdiklerimizin güvenliği için de tedbiri elden bırakmayalım." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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