Giresun'da 4 asistan Avrupa ortopedi sınavında başarı gösterdi

Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atilla Çıtlak, hastanede görevli 4 asistanın, Avrupa ortopedi sınavında başarılı olduklarını bildirdi.

Çıtlak, yazılı açıklamasında, hastanenin ortopedi kliniğinde bir profesör, bir doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 3 uzman ve 10 asistan hekimin görev yaptığını belirtti.

Eğitimlerini bitiren 4 asistanın Avrupa Ortopedi Board Sınavı'nda başarılı olduğunu vurgulayan Çıtlak, "Yalnızca Giresun için değil, ülkemizdeki tüm klinikler arasında da büyük ölçekli bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.

Çıtlak, asistanların başarılarına dikkati çekerek, eğitim süreçleri hakkında da bilgilendirmede bulundu.