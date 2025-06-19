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        Giresun'da 4 asistan Avrupa ortopedi sınavında başarı gösterdi

        Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atilla Çıtlak, hastanede görevli 4 asistanın, Avrupa ortopedi sınavında başarılı olduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 13:07 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:07
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        Giresun'da 4 asistan Avrupa ortopedi sınavında başarı gösterdi
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        Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atilla Çıtlak, hastanede görevli 4 asistanın, Avrupa ortopedi sınavında başarılı olduklarını bildirdi.

        Çıtlak, yazılı açıklamasında, hastanenin ortopedi kliniğinde bir profesör, bir doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 3 uzman ve 10 asistan hekimin görev yaptığını belirtti.

        Eğitimlerini bitiren 4 asistanın Avrupa Ortopedi Board Sınavı'nda başarılı olduğunu vurgulayan Çıtlak, "Yalnızca Giresun için değil, ülkemizdeki tüm klinikler arasında da büyük ölçekli bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.

        Çıtlak, asistanların başarılarına dikkati çekerek, eğitim süreçleri hakkında da bilgilendirmede bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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