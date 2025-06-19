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        Kümbet Yaylası'nda gökyüzü uçurtmalar ile renklendi

        Giresun'un 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'nda uçurtma şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 13:19 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:19
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        Kümbet Yaylası'nda gökyüzü uçurtmalar ile renklendi
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        Giresun'un 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'nda uçurtma şenliği düzenlendi.

        Dereli Kaymakamlığı koordinesinde Koçkayası mevkisinde organize edilen etkinlikte uçurtmalar öğrencilerin ellerinde havalanarak gökyüzünü renklendirdi.

        Çeşitli yarışmaların gerçekleştirildiği etkinlikte öğrenci ve velileri horon oynayarak eğlendi.

        Kaymakam Emrah Azman, yaptığı açıklamada, doğayla iç içe olan bu tür etkinliklerin çocukların gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Etkinliğin ilçenin doğal güzelliklerini tanıtmak ve öğrencilerin sosyal yönlerini desteklemek amacıyla geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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