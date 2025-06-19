Kümbet Yaylası'nda gökyüzü uçurtmalar ile renklendi

Kaymakam Emrah Azman, yaptığı açıklamada, doğayla iç içe olan bu tür etkinliklerin çocukların gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

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