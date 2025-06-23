Giresun'da takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Giresun'un Espiye ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giresun'un Espiye ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Yılmaz Oflu yönetimindeki 37 KB 700 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Direkbükü köyü mevkisinde takla attı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Cengiz ve Hatice Oflu, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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