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        Giresun'da takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Giresun'un Espiye ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:59 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:59
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        Giresun'da takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Giresun'un Espiye ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Yılmaz Oflu yönetimindeki 37 KB 700 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Direkbükü köyü mevkisinde takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Cengiz ve Hatice Oflu, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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