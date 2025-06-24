Espiye'de hafızlık öğrencilerinden şehit mezarına ziyaret

Müftü Vekili Ahmet Yılmaz, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

İlçe Müftülüğüne bağlı Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu öğrencileri, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 2016'da teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Cantürk'ün Kaşdibi köyündeki mezarında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

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