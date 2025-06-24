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        Espiye'de hafızlık öğrencilerinden şehit mezarına ziyaret

        Espiye ilçesindeki hafızlık öğrencileri, şehit Uzman Çavuş Sezgin Burak Cantürk'ün mezarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 15:08 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:11
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        Espiye'de hafızlık öğrencilerinden şehit mezarına ziyaret
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        Espiye ilçesindeki hafızlık öğrencileri, şehit Uzman Çavuş Sezgin Burak Cantürk'ün mezarını ziyaret etti.

        İlçe Müftülüğüne bağlı Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu öğrencileri, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 2016'da teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Cantürk'ün Kaşdibi köyündeki mezarında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        Müftü Vekili Ahmet Yılmaz, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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