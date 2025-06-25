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        Güce Emniyet Amiri Erden göreve başladı

        Güce İlçe Emniyet Amirliğine atanan Başkomiser Birkan Erden, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 17:10 Güncelleme: 25.06.2025 - 17:10
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        Güce Emniyet Amiri Erden göreve başladı
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        Güce İlçe Emniyet Amirliğine atanan Başkomiser Birkan Erden, görevine başladı.

        İlçe Emniyet Amiri Orhan Özkul'un Batman'a tayin olmasının ardından yerine atanan Erden, ilçeye geldi.

        Erden, gazetecilere, görev süresince ekip arkadaşlarıyla en iyi şekilde vatandaşlara hizmet için çalışacaklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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